Sakarya’da feci kaza: Ölü ve yaralı var!
Karasu ilçesinde farklı bir araç ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir kişinin de ağır yaralandığı kazada diğer araç sürücüsü gözaltına alındı
Karasu-Kocaali yolu Küçükboğaz Köprüsü mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Karasu’dan Kocaali istikametine doğru seyir halinde olan Eray Türk (25) kontrolündeki otomobil ile aynı istikamette ilerlemekte olan B.K. idaresindeki araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Eray Türk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aynı otomobilde bulunan Sinan Ş.’nin ise, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer araç sürücüsü B.K. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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