İnşaatta akıma kapılan 2 işçi yaralandı
Şanlıurfa’da çalıştıkları 3 katlı inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.
Olay, öğleden sonra Sırrın Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı inşaatın en üst katında çalışan işçiler Ahmet Çiftçiler (26) ile İshak Şeyhanlı (33) ellerindeki demir ile elektrik tellerine temas edince akıma kapıldı.
İşçiler yere yığılırken, mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Bu defa motorini vurdu!
- Gazeteci Can Uğur gözaltına alındı
- Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı PFDK'ya sevk edildi
- Yeni vaka sayısında büyük artış!
- Burak Yılmaz, eleştiri oklarının hedefinde!
- Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı hayatı felç etti
- Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu
- Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama
- Bir araya gelen 8 partiden açıklama
- Erdoğan’ın açılışını yapacağı yolu yine dalgalar yuttu