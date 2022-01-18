İnşaatta akıma kapılan 2 işçi yaralandı

Şanlıurfa’da çalıştıkları 3 katlı inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı. İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

DHA
18 Ocak 2022 Salı, 17:24
İnşaatta akıma kapılan 2 işçi yaralandı
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Olay, öğleden sonra Sırrın Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı inşaatın en üst katında çalışan işçiler Ahmet Çiftçiler (26) ile İshak Şeyhanlı (33) ellerindeki demir ile elektrik tellerine temas edince akıma kapıldı.

İşçiler yere yığılırken, mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


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