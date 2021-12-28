İnşaatta düşen işçinin sırtına demir testere saplandı

Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

İHA
28 Aralık 2021 Salı, 22:37
İnşaatta düşen işçinin sırtına demir testere saplandı
Abone Ol google-news

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Akyol isimli yurttaş inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü. Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler