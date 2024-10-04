İnşaatta erkek cesedi bulundu

Uşak’ın Banaz ilçesinde inşaat halindeki bir binaya çalışmaya gelen işçiler, yaşlı bir erkeğe ait ceset ile karşılaştı.

İnşaatta erkek cesedi bulundu
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:46

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen işçiler, 60 yaşındaki Fikret Yılmaz’ın inşaat içeresinde hareketsiz bir vaziyette olduğunu gördüler.

İnşaat işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından Yılmaz’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Fikret Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Yılmaz’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.


Etiketler: #inşaat #uşak

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