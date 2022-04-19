İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan beraat etti

19 Nisan 2022 Salı, 15:24

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Oya Ersoy, Murat Sarısaç ile KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, EMEP Ankara İl Başkanı Şükran Doğan, duruşmayı takip etti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Türkdoğan hakkında delil eksikliği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda Türkdoğan’ın beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyon sırasında PKK tarafından 13 sivilin öldürülmesine ilişkin 16 Şubat 2021'de TBMM'de yaptığı açıklamada, İHD için “canı çıkasıca” demişti. İHD Eş Genel Başkanı Türkdoğan, Soylu’nun bu açıklamasından üç gün sonra evinde gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık 2021 tarihinde Türkdoğan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava açmıştı.