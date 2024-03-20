İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde emek verimliliği düştü: İtiraf gibi veriler

Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 04:00

Faaliyet bazında verimlilik oranlarına göre insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin oranı 2005 yılında 20.1 iken 2022’de 13.2’ye geriledi.

Eğitimdeki verimlilikte ise çok küçük artış yaşandı. Verimlilik oranı 17 yılda 21.3’ten ancak 22.9’a çıkabildi. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirmesu temini kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin oranı da 84.6’dan 53.1’e indi. Gayrimenkul faaliyetlerinde verimlilik 762.3’ten 212.8’e geriledi. İdari ve destek hizmetleri faaliyetlerinde de oran 28.6’dan 27.1’e düştü. Emek verimliliği artışları en fazla kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor; finans, sigorta faaliyetleri ile bilgi ve iletişimde gerçekleşti. Finans ve sigorta faaliyetlerinde 2005’te 39.9 olan oran 2022’de 162.4’e fırladı. 2005’te 59.6 olan bilgi ve iletişimdeki verimlilik oranı da 2022’de 129.2’ye ulaştı. Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spordaki faaliyet bazında verimlilik de 8.4’ten 106.6’ya çıktı.

Raporda, 2005-2022 yılları arasında istihdamın ortalama yüzde 53.3, emek verimliliğinin ise ortalama yüzde 79.6 arttığına işaret edilerek “Sektörel dönüşümün etkisiyle tarımda yaşanan istihdam kayıplarına ortalamaya yakın bir verimlilik artışı eşlik ederken gayrimenkul, insan sağlığı ve sosyal hizmet ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme faaliyetlerinde verimlilik azalırken istihdam artış göstermiştir” dendi.

YÜZDE 1176.3 ARTTI

2005-2022 döneminde en yüksek verimlilik artışı kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile finans ve sigortada sektöründe görüldü. Bu faaliyetlerde verimlilik 2005 yılına göre kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 1176.3 ve finans ve sigortada ise yüzde 307.4 arttı. İstihdam artışları da sırasıyla yüzde 23.8 ve yüzde 31.2 oldu.