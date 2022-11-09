İnsanları kilo almaktan koruyabilecek bir 'zayıflık geni' keşfedildi
Bilim insanları vücut yağını yüzde 15 oranında azaltan ve obeziteyle mücadelede kullanılabilecek bir tür 'zayıflık geni' keşfetti.
Araştırmacılar, insanları kilo almaktan koruyabilecek yeni bir genetik varyasyon keşfetti.
Araştırmalar, söz konusu genin vücuttaki yağ oranını yüzde 15'e kadar azalttığını ortaya koydu.
Rs2291007 olarak adlandırılan ve fareler üzerinde test edilen bu gen, İspanya'da 790 kişinin DNA'sı taranarak bulundu.
AVRUPALILARIN YÜZDE 60'I TAŞIYOR
Uzmanlar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 60'ının bu geni taşıdığını, ancak hepsinin zayıf olmadığını söylüyor.
Ancak geni taşıyan insanların zayıf olma olasılığı taşımayanlara göre daha yüksek.
Çalışmanın yazarı Dr. Alejo Efeyan basına demecinde, "Bu varyanta sahip fareler, geni taşımayanlara kıyasla yüzde 10 ila 15 daha az yağa sahip" dedi.
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