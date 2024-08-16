Instagram yasağına tepki göstermişti: Dilruba’nın tutukluluğuna itiraz edildi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:19

Güncelleme: 16.08.2024 - 00:19

Geçen günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba Y.’nin tutukluluğuna bugün itiraz edildi.

Dün, Dilruba Y. ile cezaevinde görüşen avukatı Hüseyin Yıldız, müdafi olarak vekalet almasının ardından cezaevi önünde yaptığı açıklamada, Dilruba Y.’nin üzerine atılı suçların tutukluluk gerektirmediğini belirterek “Haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız. Süreç şu anda bu aşamada ve itiraz sürecini tamamladıktan sonra mahkemenin itirazımız neticesinde vereceği kararı bekleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAZ SÜRECİ TAMAMLANDI

Edinilen bilgilere göre; vekalet sürecinin tamamlanmasının ardından Dilruba Y.’nin avukatı Hüseyin Y., bugün resmi olarak tutuklama kararına itiraz için Nöbetçi sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesini sundu.