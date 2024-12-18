İnternet kafe çıkışı tekmeli yumruklu kavga: Gençler birbirine girdi!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:04

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan bir kafe çıkışında gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

YURTTAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Bir anda bir birine giren gençleri çevredeki yurttaşlar ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, gençlerin kavga ettiği ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı görülüyor.