Esenyurt’ta trajik olay... Taksici otomobilinin altında kalarak can verdi!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:08

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:08

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yokuşta taksiyi park eden 60 yaşındaki taksici Ömer Peker, bir süre aracıyla ilgilendi.

TAKSİSİNİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Daha sonra tekrardan direksiyona geçmek için hareket eden Peker, geriye kayan taksiyi durdurmaya çalıştı.

Metrelerce ilerleyen aracın altında kalan Peker hayatını kaybederken, itfaiye çavuşu olarak emekli olduğu ve ek iş olarak taksicilik yaptığı öğrenildi.

Yaşanan o kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.