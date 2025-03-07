İnternet yorumları skandalı ortaya çıkardı: Bir hastanenin daha faaliyeti durduruldu

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:14

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:14

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan özel bir hastane valilik kararıyla kapatıldı. Hastanenin faaliyetleri 1 Mart itibarıyla 6 aylığına geçici olarak durduruldu.

Rutin denetimde hastanede anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin olmadığı ortaya çıktı.

Hastanede yabancı uyruklu bir anestezi doktoru olduğu ancak bu kişinin Türkiye'de çalışma belgesi bulunmadığı tespit edildi.

6 AY SÜRE VERİLDİ, RUHSAT İPTALİ GÜNDEMDE

NTV'nin haberine göre, 6 ay içerisinde tüm eksiklikler giderilirse yeniden değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Eksikliklerin giderilmediği takdirde ruhsat iptalinin gündeme geleceği belirtildi.

İNTERNET YORUMLARINDA ANESTEZİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER VAR

Öte yandan hastaneyle ilgili internet üzerinden yapılan yorumlarda da anestezi uygulamasıyla ilgili şikayet dikkat çekti. Faaliyeti durdurulan hastanenin yakın zamanda el değiştirdiği öğrenildi.

30 Ocak'ta özel hastanelerle ilgili yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda özel hastanelere yapılacak denetimlerin sıklaştırılacağı belirtilmişti.

Yönetmelikte; Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği komisyonun denetimi sırasında, özel hastanenin bir kısmında veya tamamında hastaların tedavisini olumsuz etkileyen, hizmetin devamı halinde hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan bir durumla karşılaşılması halinde faaliyetlerin valilikçe durdurulacağı ifadesi yer alıyor.