İnternette canlı yayın yaparken kendisini başından vurdu

Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:53
İnternette canlı yayın yaparken kendisini başından vurdu
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Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde, sabah 05.00 sıralarında sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı.

Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


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