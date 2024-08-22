İnternette 'uyku keki' şoku: Sosyal medyadan uyuşturucu satışı!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:43

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:43

Uyku Keki'nin Instagram hesabında paylaşılan videolarda, "Külah Çikolata", "Otlu limonlu soda", "Mavi Elmas Sakızı" gibi ürünleri kullanan kişilerin gözleri kanlanmış ve kendinden geçmiş bir halde oldukları görülmesi ile olay ortaya çıktı. Bu görüntüler, ürünlerin içeriği ve gençler üzerindeki etkileri konusunda ciddi endişeler yarattı. Ürünlerin yüksek fiyatları da ayrıca dikkat çekti.

Uyku Keki'nin kapatılan internet sitesinde yer alan bir ürünün açıklamasında, "Delta-9 THC içeren kurabiye hamuru ısırıklarımız" ifadesi yer alıyor. Delta-9 THC, esrarın ana psikoaktif bileşeni olarak biliniyor ve uyuşturucu etkisine sahip. Bu durum, platformun gençleri hedef alarak açıkça yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu gösteriyor.

GİZEMLI SATICI VE KAPATILAN HESAPLAR

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Uyku Keki, internet sitesini ve Instagram hesabını hızla kapatarak ortadan kayboldu. Satıcının kimliği henüz belirlenemedi. Uyku Keki’nin .com.tr uzantılı internet sitesinin domain sahiplik bilgileri sorgulandığında ise bilgilerin gizli olduğu görüldü. Bir BTK yetkilisi ise bu durumun Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili olduğunu belirtti.

UZMANLAR UYARIYOR: GENÇLER TEHDİT ALTINDA

Uzmanlar, bu tür platformların gençler arasında uyuşturucu kullanımını artırabileceği konusunda uyarıyor. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin 2020 raporuna göre, 15-24 yaş grubunda yaşam boyu uyuşturucu kullanımı oranı % 4.4. Bu oran, internet kullanım oranı en yüksek grup olan çocuklar, gençler ve genç-yetişkinlerin internet siteleri ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu tehdidi altında olduğunu bir kez daha açıkça gösterdi.

Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göreyse 2022 yılında Türkiye'de 246 doğrudan madde bağlantılı ölüm meydana geldi ve bu ölümlerin % 56,9'unda metamfetamin maddesine rastlandı.

BTK: İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, "Uyku Keki" olayından haberdar olmadıklarını ancak İhbar Web platformuna her gün bu tür yüzlerce ihbar geldiğini ve bu sitelerin hızlıca incelenerek gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.