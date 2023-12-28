Kayseri’de IŞİD operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı!

Kayseri’de, terör örgütü IŞİD'e yönelik polisin düzenlediği operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 14:57
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerini yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 


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