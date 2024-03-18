'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iddiaya göre, birlikte alkol alan 3 arkadaştan Sercan Baki D. (26) tabancayla Arda Bağuç'u (17) başından vurdu.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:23
'İntihar etti' demişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı!
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Olay, dün saat 21.30 sularında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde yer alan oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacıda 2 hafta önce işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki D., Enes Emre K. (19) kaldıkları konteynerde iddiaya göre birlikte alkol almaya başladı.

Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan D.'nin elindeki tabanca, Arda Bağuç'un başına doğru tuttuğu sırada ateş aldı. Tabanca sesini duyanların ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Arda Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağuç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Bağuç'un arkadaşları ifadelerinde, arkadaşlarının intihar ettiğini ileri sürdü. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi.

Ekipler, tabancadaki 5 mermiden birinin namluya sürülü olduğunu, Bağuç'un başından çıkan mermi çekirdeğinin ise konteynerin tavan kısmını deldiğini belirledi.

"TABANCA ATEŞ ALDI"

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen ikiliden Enes Emre K.'nın ifadesinde, Sercan Baki D.'nin Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Enes Emre K.'nin "Sercan akşam alkol aldığımız esnada kız arkadaşıyla konuşuyordu. Elinde tabanca vardı. Bizimle çok fazla iş yapacağını, bizim onun aslanları olduğumuzu dile getirdi. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve başına doğruttuğu tabanca ateş aldı" dediği belirtildi.

Sercan Baki D. ise suçlamaları kabul etmedi. Sercan Baki D.'nin 7 ayrı suçtan, Enes Emre K.'nın ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu belirlendi. Sercan Baki D. ve Enes Emre K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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