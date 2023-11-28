'İntihar etmek istiyorum' dediği iddia edilen Dilan Polat'ın avukatından açıklama: 'İtibar etmeyin'

Yayınlanma: 28.11.2023 - 08:44

Güncelleme: 28.11.2023 - 08:44

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dediği ve Polat'ın sözlerinden sonra avukatları soluğu cezaevinde alırken ünlü isim için geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandığı iddia edilmişti.

Dilan Polat‘ın intihar etmek istediği iddialarına avukat Osman Eryiğit yanıt verdi.

"İTİBAR ETMEMENİZİ ÖNERİRİM"

Dilan Polat’ın avukatı olduğunu söyleyen Osman Eryiğit’ten iddialara yönelik açıklama geldi.

"DİLAN BAMBAŞKA BİR İNSANA DÖNÜŞMÜŞ"

Eryiğit paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün kızıyla görüşmüş gayet iyi durumda, yüzü gülüyordu, ‘suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum’ dedi. Dilan bambaşka bir insana dönüşmüş durumda. Tahliye olması durumunda, sevenlerinin çok farklı bir Dilan’la karşılaşacağını düşünüyorum. Mektuplar için herkese teşekkür etti.”