İş yerinde kaçak silah imalatı: Suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:04

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:04

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İznik merkezinde bir iş yerinde kaçak silah imalatı yapan bir işletme olduğunun bilgisini aldı.

Ekipler, iş yerine yaptığı operasyonda E.T.’yi suçüstü yakaladı. Aramalarda, 7 adet silah ve çok sayıda silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.T., emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.