İş yerinde kaçak silah imalatı: Suçüstü yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak silah imalatı yaparak satan şahıs, ekiplerin baskını ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:04
İş yerinde kaçak silah imalatı: Suçüstü yakalandı
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İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İznik merkezinde bir iş yerinde kaçak silah imalatı yapan bir işletme olduğunun bilgisini aldı.

Ekipler, iş yerine yaptığı operasyonda E.T.’yi suçüstü yakaladı. Aramalarda, 7 adet silah ve çok sayıda silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.T., emniyetteki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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