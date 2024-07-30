İntihar paylaşımı şehri ayağa kaldırmıştı: Belediye çalışanı akrabasının evinde bulundu!
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sabah sosyal medya hesabında boynuna ip geçirdiği fotoğrafla yakınlarından helallik isteyen ve daha sonra ortadan kaybolan şahıs, bir akrabasının evinde bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde Orhangazi’de meydana gelmişti. Orhangazi Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan M.K. (41), sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı.
Boynuna ip geçirdiği fotoğrafla yakınlarından helallik isteyen M.K. için polis ve jandarma ekipleri seferber olmuştu.
M.K., yakınları tarafından Üreğil Mahallesi’nde bir akrabasının evinde bulundu. M.K.’nın yakınları jandarma ekiplerine bilgi verirken, şahsın jandarmaya ifade vermeye gideceği kaydedildi.
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