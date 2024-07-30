İntihar paylaşımı şehri ayağa kaldırmıştı: Akrabasının evinde bulundu

Yayınlanma: 30.07.2024 - 00:40

Güncelleme: 30.07.2024 - 00:40

Olay, sabah saatlerinde Orhangazi’de meydana gelmişti. Orhangazi Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan M.K. (41), sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Boynuna ip geçirdiği fotoğrafla yakınlarından helallik isteyen M.K. için polis ve jandarma ekipleri seferber olmuştu.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K., yakınları tarafından Üreğil Mahallesi’nde bir akrabasının evinde bulundu.

M.K.’nın yakınları jandarma ekiplerine bilgi verirken, şahsın jandarmaya ifade vermeye gideceği kaydedildi.