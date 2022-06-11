'İntikam' diye bağırıp iş yerlerinin camlarını kırdı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ümit K. (20), "İntikam" diye bağırarak yerden aldığı taşlarla 7 iş yerinin camını kırdı. Ümit K., polis ekiplerince yakalanırken, iş yerlerine taşlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 05.30 sıralarında, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi ile Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Ümit K., iş yerleri kapalı olduğu sırada "İntikam, intikam" diye bağırarak yerden aldığı taş ve demirleri camlara attı. Ümit K., 7 iş yerinin camlarını taşla kırarken, çevredekiler de polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Camları kıran Ümit K., Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde yakanarak, gözaltına aldı.
İş yeri sahibi Burak Taşdemir, "Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana doğru demir atıyor ardından 3 tane taş atıyor ve aşağı caddeye doğru her yeri yıka yıka gidiyor. Camın önündeki tezgahta bulunan bütün aksesuarlar zarar görüyor. Yaklaşık 6 bin lira zararımız var" diye konuştu.
Video Haberler
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'
- İtalya'da helikopter kaybolmuştu: Kimlikler belli oldu