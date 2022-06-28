İpekyolu'nda TIR'ın dorsesi, alev alev yandı!

Mardin'de, uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki plastik boru yüklü TIR'ın dorsesi, lastiğin tutuşması sonucu yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 13:38
İpekyolu'nda TIR'ın dorsesi, alev alev yandı!
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Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü TIR seyir halindeyken, dorse balatalarının ısınmasıyla lastikler alev aldı. Yol kenarına park eden sürücü, TIR'ın kupasını dorseden ayırdı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpüklü suyla müdahale ederek yangını söndürdü.

Plastik borularla birlikte yanan TIR'ın dorsesi, kullanılamaz hale geldi. 


ipekyolu TIR Yangın
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