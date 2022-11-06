İple asılı halde bulunmuştu... 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

06 Kasım 2022 Pazar, 10:50

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 15 yaşındaki Ali Kavas, yakınları tarafından iple asılı halde bulundu.

İp kesilerek indirilen çocuk, yakınları tarafından özel araçla hastaneye götürülürken, yolda karşılaştıkları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait hasta nakil ambulansından yardım istedi.

Eve hasta götürüp geri dönen ambulansta bulunan sağlık personeli, Ali Kavas'a ilk müdahaleyi yapıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kavas, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.







