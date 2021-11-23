İran'dan ABD'yle yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Kan döküldü
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'yle yaşanan gerilime ilişkin açıklama geldi. İran'la ABD arasında çatışmalar yaşandığı, 9 Devrim Muhafızının öldürüldüğü açıklandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri, ABD'yle yaşanan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Tengseri, herhangi bir tarih belirtmeksizin Basra Körfezi'nde ABD ile yaşanan doğrudan çatışmalara ilişkin bilgiler verdi.
"9 DARBE DE BİZ VURDUK"
Tengseri, "ABD ile Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri arasında birçok kez doğrudan çatışma oldu. 9 şehit verdiğimiz bu çatışmalardan bazılarını basına yansıtmadık. Buna karşılık biz de 9 darbe vurduk" ifadelerini kullandı.
İranlı komutan, söz konusu çatışmaların ne zaman yaşandığına ilişkin ise bilgi vermedi.
Bu açıklamayla birlikte, 1979 İran İslam Devrimi'nde yaşanan Rehine Krizi'nden bu yana aralarındaki tansiyon düşmeyen iki ülke arasında zaman zaman kanlı çatışmalar yaşandığı ilk kez resmi ağızdan açıklanmış oldu.
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