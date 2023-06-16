İrfan Değirmenci paylaştı: '3 Temmuz'u bekleyin'

Yayınlanma: 16.06.2023 - 08:14

Güncelleme: 16.06.2023 - 08:14

Halk TV Ana Haber sunucusuyken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) İzmir Milletvekili adayı olmak için kanaldan ayrılan İrfan Değirmenci ekranlara geri dönüyor.

GÜN VE SAAT VERDİ

14 Mayıs seçimlerinde Meclis'e giremeyen Değirmenci, 3 Temmuz pazartesi günü yine saat 18'de ekranda olacağını açıkladı.

"SÖYLEYİN 'GERİ DÖNDÜ'"

Değirmenci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 Temmuz Pazartesi yine saat 18 olduğunda. Çünkü insan özlüyormuş" dedi; "Demişler ki 'öldü'. Hayır. Söyleyin 'geri döndü' İrfan reloaded. 3 Temmuz'u bekleyin" ifadelerini kullandı.

Demişler ki "öldü". Hayır. Söyleyin "geri döndü"??İrfan reloaded??3 Temmuz'u bekleyin?? — irfan değirmenci (@degirmencirfan) June 15, 2023

Medyaradar'ın haberine göre Değirmenci, Halk TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya devam edecek.