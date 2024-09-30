Irmakta 1,5 aydır aranan gencin suya girmeden hemen önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:57

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:57

Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Köprüçay’da akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız’ı arama çalışmaları devam ediyor. Gencin kaybolmasının ardından arama çalışmalarına katılan JAK, SAK ve AFAD ekipleri ırmağın debisinin fazla olması ve gencin kaybolduğu yerin kayalık olması nedeniyle kısıtlı bir bölgede arama yapabilmişti.

Gencin kaybolmasından 40 gün sonra Ankara’dan getirilen sualtı görüntüleme cihazıyla yapılan aramada, akıntılı bir bölgede kayalıklar arasında gencin cansız bedeni olabileceği belirtilen bir cisme rastlanırken, dalgıçların cismin görüldüğü yerde arama yapabilmeleri amacıyla ırmağın yatağının değiştirilmesine karar verildi. İş makineleriyle ırmak yatağının değiştirilmesi amacıyla yeni bir kanal açmak için çalışma başlatıldı. Irmaktaki suyun bir bölümü açılan kanala aktarılsa da dalgıçlar için uygun çalışma ortamı sağlanamaması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.

"SADECE BİR MEZARI OLMASINI İSTİYORUM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Her gün oğlunun bulunması için ırmak kenarına gelerek haber beklediğini anlatan baba Mikail Yıldız, “Benim oğlum Ahmet Yıldız 24 yaşındaydı. 18 Ağustos günü Beşkonak köprülü kanyona gelerek serinlemek için suya girmek istemiş. Yüzerek karşı tarafa geçmek isterken, 10 metre yüzdükten sonra gözden kaybolmuş. Olay saat 15.00 sıralarında oluyor. Benim saat 17.00’de haberim oldu. Kurtarma ekiplerine haber verilmiş ama arama çalışmalarından herhangi bir sonuç çıkmadı. Bu arada bu süreçte bizim yanımızda olan dün devlet yetkililerine herkese çok teşekkür ediyoruz. Oğlumun sadece bir mezarı olmasını istiyorum başka bir şey istemiyorum” şeklinde konuştu.

Anne Azize Yıldız ise, “Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum 2 aydır suyun içinde yatıyor” dedi.

“42 GÜNDÜR BEKLİYORUZ”

Kuzeni Asiye Akın, “Tüm arama kurtarma ekipleriyle 42 gündür burada bekliyoruz. Kuzenimizin bir an önce bulunmasını ve bir mezarı olmasını istiyoruz” diye konuşurken, amca Fuat Yılmaz da, “Son gün beraberdik. Valilik tarafından getirilen cihazla yeri tespit edildi. Yetkililerden suyun seviyesinin düşürülmesini istiyoruz. Bu şekilde yeğenimin cesedine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.