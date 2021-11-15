İş cinayeti: Adana'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Salim Otuk (52), Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.
Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- LPG'ye bir zam daha geliyor
- AKP'de beklenmedik karar: Bırakıyor
- Sokak röportajında gurbetçi şiddeti
- AKP'li vekilden tartışma yaratacak açıklama
- CHP kapatılabilir, önde gelen isimleri tutuklanabilir
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
- Abdurrahman Dilipak'tan bir garip itiraf
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- 'Bana bu işleri yaptıranlar Soylu’nun ekibiydi'
- THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu