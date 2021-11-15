İş cinayeti: Adana'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

AA
15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:28
İş cinayeti: Adana'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Salim Otuk (52), Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.


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