İş insanı, aracıyla otelin havuzuna düştü: 'En korktuğum şey, az daha başıma geliyordu'

Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:05

Güncelleme: 11.01.2025 - 18:06

Şaşırtan olay, geçen yıl 27 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi.

İzmir'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası, mobilya işinde çalışan Devrim Demir, iş görüşmesi için yola çıktı. İddiaya göre; Demir, 35 BYN 240 otomobiliyle seyir halindeyken yolun çıktığı bir otelin havuzuna düştü.

Demir, kendi imkanlarıyla otomobilin kapısını açıp, yüzerek kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle sudan çıkarıldı. Demir ise olayın ardından polise ve belediyeye şikayetçi oldu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Belediye şikayet üzerine Demir'e, "Bahse konu adreste bulunan otel havuzuna bağlanan yol herhangi bir olumsuzluk olmaması adına trafiğe kapatılmıştır. Otel yetkileriyle görüşülüp havuz etrafına gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarı yapılmıştır. Bilgilerinize sunarım" yazılı mesaj gönderdi.

'SOLA DÖNERKEN HAVUZA DÜŞTÜM'

Devrim Demir, yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bodrum'a bir iş için gittim. Hava çok yağışlı, etraf ise çok karanlıktı. İşimiz bittikten sonra marinaya gitmek istedim. Sağ tarafta denizi gördüm. Marinaya yaklaştığımı düşündüm. Giderken sağda solda araçlar vardı. Ayrıca hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Sokaktan ilerliyordum. Asfalt yol. Sokaktan ilerlerken çok ileride zayıf bir ışık gördüm. Kapalı bir yol olduğunu düşündüğüm için sola dönüp, çıkmak istedim. Sola dönerken havuza düştüm. Hiçbir uyarı, levha yoktu. Çok korktum, panik oldum. Ne yapacağımı bilemedim.

Öleceğimi düşündüm. Yolun sonuna geldiğimi sandım. İçeriye su sızmaya başlamıştı. İlk önce otomobilin kapısını açmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra aklıma camlar geldi. Camı açınca su olduğu gibi içeriye girdi ama bu sayede kapıyı açabildim. Otomobilimde de büyük hasar var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ölümle ilgili bir konu olduğunda en korktuğum şeyin boğularak ölmek olduğunu söylerdim, az daha başıma geliyordu. Allah korudu. Artık havuza da denize de zor girerim."