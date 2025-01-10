Tekirdağ'da otomobil motosiklete çarpıp kaçtı!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 09:44

Güncelleme: 10.01.2025 - 09:55

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece yarısı feci bir olay yaşandı.

İddiaya göre; eski itfaiye istikametine seyreden Emircan G.’nin kullandığı motosiklete, aynı yönde seyreden bir otomobil çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Emircan G. yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı motosiklet sürücüsü Emircan G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

PLAKASI KAZA YERİNDE BULUNDU

Öte yandan kazayla ilgili konuşan görgü tanıkları, çarpıp kaçan otomobilin, kazadan saniyeler önce trafik kurallarına aldırış etmeden tehlikeli seyrettiğini öne sürdü. Kazaya karışan otomobilin plakası ise olay yerinde bulundu. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.