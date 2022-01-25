İş insanı Nahit Yiğit'e pusu: Durumu ağır
Ordu’nun Ünye ilçesinde evinden markete gittiği sırada arkasından yaklaşan henüz kimliği belirlenemeyen kişi ve ya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan fındık tüccarı Nahit Yiğit (47) vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yiğit hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi’nde meydana geldi. Markete gitmek için evinden dışarıya çıkan fındık alım satımı yapan Nahit Yiğit, 20 metre ileride arkasından yaklaşan ve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Yiğit, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Yiğit, buradan Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yiğit’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- THY'den yeni karar: Tüm uçuşlarını iptal etti
- Saraylar saltanatlar çöker, bir gün bu zulüm biter
- Zeytinyağını saklama koşulları nelerdir?
- Patronlar doğalgaz krizine isyan etti
- Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştirakine danışmanlık
- İstanbul’da yürüyen her şey dondu
- Adliye çıkışı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- 'Su aygırları birbirlerini seslerinden tanıyor'
- 1 trilyon lira eşiği aşıldı
- Beşiktaş'tan Vida, Larin ve Güven açıklaması