İş insanı serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti
Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde serinlemek için denize giren iş insanı Cüneyt Erginler boğuldu. Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde serinlemek için denize giren iş insanı Cüneyt Erginle, boğuldu.
Edirneli restoran ve nakliye şirketi sahibi iş insanı Cüneyt Erginler, bayram tatili için Enez’in Altınkum sahilindeki yazlığından önceki gün saat 17.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Erginler’den haber alamayan ailesi hayatından endişe ederek, polise başvurdu. İhbar üzerine polis ve Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erzincan depreminde durmuştu, 85 yıl sonra hareket etti
- İspanya Arda Güler'i konuşuyor!
- ‘Eşim için işletilen süreç bana da işletiliyor’
- TL'de kontrollü değer kaybı...
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Samet Akaydin herkesin donup kaldığı o anları anlattı!
- Akaryakıta zam geliyor!
- 'Bizim çocuklar' turnuvaya mükemmel başladı!
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Türkiye - Gürcistan maçı öncesi kavga!