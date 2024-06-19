İş insanı serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde serinlemek için denize giren iş insanı Cüneyt Erginler boğuldu. Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde serinlemek için denize giren iş insanı Cüneyt Erginle, boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:30
İş insanı serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti
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Edirneli restoran ve nakliye şirketi sahibi iş insanı Cüneyt Erginler, bayram tatili için Enez’in Altınkum sahilindeki yazlığından önceki gün saat 17.30 sıralarında serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Erginler’den haber alamayan ailesi hayatından endişe ederek, polise başvurdu. İhbar üzerine polis ve Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.



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