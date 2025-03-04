İş insanını silahla tehdit edip haraç istediler!

Adana'da otomobilinin önünü kestikleri iş insanını silahla tehdit edip haraç istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İş insanını silahla tehdit edip haraç istediler!
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AA/DHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:15

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan iş insanı E.U.'yu (30) 28 Şubat'ta telefonla arayan bir kişi 2 milyon lira haraç istedi.

Haraç vermeyi kabul etmeyen E.U., görüşmenin ardından evinden çıkıp aracına bindiği sırada bir otomobildeki 2 zanlı önünü kesti. Zanlılar, başına tabanca dayadıkları iş insanının bağırarak çevreden yardım istemesi üzerine araçla bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.U.'yu silahla tehdit eden M.A. (17) ve aracı kullanan E.E.'yi (17) saklandıkları ikamette olayda kullandıkları tabancayla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Ekipler, iki zanlıyı azmettirdiği öne sürülen Mazlum O. (32) ile olayda kullanılan aracı kiraladığı belirlenen Samet İ.'yi (22) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve E.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Adana #haraç #İş İnsanı #tehdit

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