İş insanını tabancayla tehdit ve gasba 6 tutuklama

Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:20

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:35

Çiğli ilçesindeki iş insanı B.B.'nin ofisinde, 16 Ağustos’ta alacakları olduğunu söyleyip iş yerine gelen 7 şüpheli, tabancayla tehdit ettikleri B.B.'nin ellerini bağladı.

B.B.'yi darbeden şüpheliler, 15 milyon TL talep ettiklerini söyledi. Şüpheliler tekrar geleceklerini belirterek, iş yerindeki kamera sistemi, televizyon, bilgisayar, çek ve otomobili çalıp kaçtı. B.B. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.S., U.T., Ş.T., H.A., T.A., S.Ç. ve R.K. olduğunu belirledi. Polis, 18 Ağustos'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, iş yerinden gasbedilen 2 laptop, 2 televizyon ve elektronik eşya, otomobil, çek defterleri ve kredi kartları, silah yapımında kullanılan 77 namlu, 124 icra yayı, 91 şarjör, 8 tetik mekanizması, 4 silah gövdesi ile 9 sürgü takımı ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.