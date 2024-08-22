22 Ağustos İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:03

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:03

İZMİR ilinde 22 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00.376-2024-08-22 12:00:00.648 saatleri arasında Çiniliköy; Çiniliköy Yolu, çiniliköy yolu kümeevleri, , Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00.376-2024-08-22 12:00:00.648 saatleri arasında Soğukpınar; İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 13:00:00.103-2024-08-22 16:00:00.114 saatleri arasında Yeşilköy; , Yeşilköy Köyü İç Yolu, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 13:00:00.103-2024-08-22 16:00:00.114 saatleri arasında Cumalı; Yeşilköy Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu, Cumalı Yolu, Cumalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00.407-2024-08-22 12:00:00.377 saatleri arasında Balatçık; 8901/1. Sk., 8901/4. Sk., 1671/1. Sk., 8900. Sk., 8900/1. Sk., 8901. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:00.464-2024-08-22 15:00:00.097 saatleri arasında Torbalı; 5155. Sk., 5159. Sk., Metropolis Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:07.118-2024-08-22 15:00:15.056 saatleri arasında Pancar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 10:00:00.739-2024-08-22 12:00:00.937 saatleri arasında Bahçelievler; Adalet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 13:00:00.098-2024-08-22 15:00:00.766 saatleri arasında Torbalı; 5161, 9 EYLÜL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 13:00:51.172-2024-08-22 15:00:04.916 saatleri arasında İnönü; 116, , 118/1, 120 Sk., 114, 118 Sk., 124. Sk., 125. Sk., 129/1. Sk., 133 Sk., 135 Sk., Ahmet Adaman Cd., KOCA MİMAR SİNAN, Zeki Öztaş Cd., 122 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 15:00:00.142-2024-08-22 18:00:00.948 saatleri arasında Muratbey; 3560. Sk., 3556. Sk., 3565. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:19.912-2024-08-22 12:00:26.508 saatleri arasında Sığacık; 139/5, , İsimsiz7, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, 138/1. Sk., 139/10. Sk., 139/3, 139/6. Sk., 139/7. Sk., 139/8. Sk., 139/9 Sk., 185, 3. Sk., ESKİ SIĞACIK YOLU, Karagöl Küme Evler Sk., Pandalaki Yolu, Sazlıgöl Küme Evler Sk., SIĞACIK, Sığacık Cd. 3. Çk., Tuzla Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:19.912-2024-08-22 12:00:26.508 saatleri arasında Camikebir; SIĞACIK, Taşdibi Küme Evleri, Öksüzler Cd., sığacık cd., İsimsiz60, İsimsiz55, İsimsiz6, İsimsiz28, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz42, İsimsiz35, İsimsiz31, İsimsiz26, , ESKİ SIĞACIK YOLU, 84/5. Sk., 84/3. Sk., 83/8. Sk., 83/8 Sk., 83/7. Sk., 83/3. Sk., 83/2. Sk., 83/2 Sk., Sığacık, 82/2. Sk., 185, 84/5, 83/8, SIĞACIK CADDESİ , İsimsiz61 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 09:00:19.912-2024-08-22 12:00:26.508 saatleri arasında Hıdırlık; , İsimsiz7, 100/7, 100/2 Sk., 100/2. Sk., 100/3 Sk., 83/2. Sk., Tuzla Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 10:00:28.518-2024-08-22 16:00:35.048 saatleri arasında Ulamış; 1435, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:28.421-2024-08-22 12:00:39.289 saatleri arasında Dokuz Eylül; , 342. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 13:00:34.104-2024-08-22 17:00:49.406 saatleri arasında Dokuz Eylül; 308. Sk., Akçay Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 14:00:37.722-2024-08-22 17:00:54.317 saatleri arasında Beyazevler; 371. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 09:00:37.927-2024-08-22 12:00:45.933 saatleri arasında Kemal Atatürk; İsimsiz27, 7523/1, 7523. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 15:00:34.015-2024-08-22 18:00:41.972 saatleri arasında İsmet İnönü; , 1211/2. Sk., 1211/4, 1211/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 10:00:00.119-2024-08-22 16:00:00.173 saatleri arasında Akçenger; İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Akçenger, Akçenger Köyü Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 10:00:00.601-2024-08-22 16:00:00.783 saatleri arasında Torasan; İsimsiz19, 593, 564. Sk., 589. Sk., 591. Sk., 595, 595. Sk., 597. Sk., Kemal Ertan Cd., 592, 566, , 594 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 10:00:25.839-2024-08-22 16:00:33.484 saatleri arasında Bademler; BADEMLER, 15014. Sk., 15027. Sk., 15028, 15030 Sk., 15031 Sk., 15033. Sk., 15034 Sk., 15035. Sk., 15036 Sk., 15037. Sk., İsimsiz56, , 15014/3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 10:00:28.518-2024-08-22 16:00:35.048 saatleri arasında Bademler; 15021/1 Sk., Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, 15033. Sk., 15028, 15026. Sk., 15025. Sk., 15024/1. Sk., 15024. Sk., 15023. Sk., 15022. Sk., 15021, 15020. Sk., 15019. Sk., 15018. Sk., 15017. Sk., 15016. Sk., 15015. Sk., 15014. Sk., 15000/1. Sk., 15000, BADEMLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 10:00:41.554-2024-08-22 16:00:49.923 saatleri arasında Yenikale; Sütçüler Cd., Taylan Sk., Şehit Kubilay Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 10:00:42.327-2024-08-22 13:00:52.594 saatleri arasında Horozgediği; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 10:00:42.327-2024-08-22 13:00:52.594 saatleri arasında Kozbeyli; , KIVILCIM KEMAL ANADOL, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, KOZBEYLİ KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-22 2024-08-22 13:30:38.993-2024-08-22 16:30:55.399 saatleri arasında Ilıca; 5073. Sk., 5000, 5057. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5063. Sk., 5074. Sk., 5067. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-22 2024-08-22 13:30:38.993-2024-08-22 16:30:55.399 saatleri arasında Altınyunus; 5000 elektrik kesintisi yaşanacaktır.