İş makinesi pazara daldı: Sebzeler etrafa saçıldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde freni boşalarak yokuş aşağıya kayan iş makinesi, caddeye kurulan pazarın içine daldı. Kaza sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda maddi hasar meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:05
İş makinesi pazara daldı: Sebzeler etrafa saçıldı
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Olay, ilçe merkezindeki Yeniköy mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yokuşta park halinde bulunan Şavşat Belediyesi’ne ait iş makinesi freni boşalarak geri geri kaymaya başladı. O esnada caddede kurulu olan halk pazarında yurttaşlar alışveriş yapıyordu.

ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

İş makinesini kendi üstlerine doğru geldiğini fark eden vatandaşlar panikleyerek hemen oradan uzaklaştı. İş makinesi pazarın içerisindeki tezgâhları devirerek park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.

Meydana gelen olayda hafif yaralanan bir vatandaş için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan vatandaşı ambulans ile Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlar ve tezgâhlarda maddi hasar oluştu.


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