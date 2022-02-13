İş merkezinde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi

13 Şubat 2022 Pazar, 23:06

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana gelen olayda, edinilen bilge göre yurttaşlar, iş merkezinde ismi Veli olduğu öğrenilen 60 yaşındaki bir şahsın cesedini buldu.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek cesette incelemelerde bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemede cesedin üzerinde darp izlerine rastlanırken, şahsın 10 saat önce öldüğü belirlendi.

Ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için ceset otopsiye götürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.



