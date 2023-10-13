İşçi, belediye binasının çatısında mahsur kaldı!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:53

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:53

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Stadyum Sokak'ta saat 11.00 sıralarında korkutan anlar yaşandı.

İddiaya göre; Pendik Belediyesi'nin 3 katlı ek hizmet binasının çatı katında çalışma yapan Mücahit Sancar (45), çatıda bulunan demir saçların bacağına düşmesi sonucu yaralandı. Çatıda mahsur kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya merdiven uzatarak mahsur kalan yaralı Sancar'a müdahale etti. Sancar ekipler tarafından merdinle aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.