İşçi elektrik akımına kapıldı: Ağır yaralandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait şantiye alanına iş makinasıyla konteyner indirilmek istenildi.
Konteynerin üzerinde bulunan Murat Kartal (67) yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı. Akıma kapılarak yere düşen Murat Kartal ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Kartal, önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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