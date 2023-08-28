Otomobilin çarptığı fındık işçisi çift hayatını kaybetti!

Yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı İsmail ve eşi Çile Bulut, hayatını kaybetti. Çiftin, fındık toplamak için Osmaniye'den kente geldiği belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:29
Otomobilin çarptığı fındık işçisi çift hayatını kaybetti!
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Giresun'da dün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi sahil yolunda feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; O.A.’nın kontrolünü yitirdiği 28 AB 154 plakalı otomobil, refüj demirlerini aşarak, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Bulut (23) ile eşi Çile Bulut'a (21) çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA!

Fındık hasadı için Osmaniye’den geldikleri belirtilen Bulut çifti, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü O.A. gözaltına alınırken, çiftin cenazeleri tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


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