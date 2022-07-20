Kangal Termik Santralı’nda çalışan işçiler ücrtelerin artırılmasını istiyor
Santral çalışanı işçiler, önceki gün “insanca yaşanabilecek ücret” talebiyle iş bıraktı. Basın açıklaması yapan işçiler, haklarını alıncaya kadar santralın kapısından ayrılamayacaklarını söyledi.
Sivas’ta Kangal Termik Santralı’nda çalışan işçiler, “insanca yaşanabilecek ücret” talebiyle iş bıraktı. Önceki gün öğleden sonra başlayan eyleme, aynı gün gece vardiyasında çalışan işçiler de katıldı. Dün öğle saatlerinde santral önünde basın açıklaması yapan işçiler, haklarını alıncaya kadar santralın kapısından ayrılamayacaklarını söyledi.
DİSK Enerji Sen İç Anadolu Bölge Temsilcisi Osman Çokaman, işçilerin toplu sözleşme kapsamında çalıştıklarını ve asgari ücret düzeyinde maaş aldıklarını belirtti. Çokaman, “İşverenle iki kez görüşme gerçekleştirildi ama yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. ‘Zam yaparız ancak ocak ayında yaparız’ dediler. Zaten ocak ayında asgari ücrete zam gelecek. Dolayısıyla ocakta yapılsa da etkili bir zam olmayacak. İşçiler tepki olarak önceki gün gece vardiyasına girmeme kararı aldılar. Dün sabah 8-4 vardiyasına da girilmedi. Kazanım sağlanana dek mücadeleye devam edilecek. İşçilerin talepleri belli, ücretlerinin arttırılması, yan haklarının iyileştirilmesi” diye konuştu.
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