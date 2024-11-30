İşçi servisi buzlanan yolda devrildi: 7 yaralı

Düzce'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

İşçi servisi buzlanan yolda devrildi: 7 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 10:11

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bahçeşehir 1’inci Düzce Bulvarı kavşağında meydana geldi.

Şehir merkezine doğru giden Ayhan Yıldız idaresindeki 81 ABM 264 plakalı işçi servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans da gizli buzlanma nedeniyle refüje çıktı.

Bunun üzerine olay yerine çağrılan destek ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolu kapatarak gizli buzlanmanın yaşandığı noktada önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Düzce #gizli buzlanma #buzlanma #kaza

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