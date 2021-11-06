İşçilerden Soylu’ya protesto

06 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK üyesi işçiler tarafından protesto edildi.

Soylu’nun Konak’ta cuma namazından çıktığı esnada aynı saatlerde İZSU Genel Müdürlüğü önünde toplanan DİSK Genel İş Sendikası’na üye yüzlerce işçi, Soylu ve konvoyunun geçtiği esnada sırtlarını dönerek alkışlar ve ıslıklar eşliğinde tepki gösterdi.

Aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenecek asgari ücret konulu eyleme katılmak üzere alanda toplanan ve kırmızı yelekleriyle bir araya gelen işçiler daha sonra asgari ücret konulu basın açıklamasına katıldı.