İşçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 11:21

Kırıkkale'de özel bir şirkete ait rafineri işçilerini taşıyan Metehan A. idaresindeki midibüs, Millet Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kaldırım üzerindeki çitleri de yıkarak 5 metre yükseklikte tren yolunun olduğu alana devrildi. Kaza neticesinde midibüs de büyük çaptı hasar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüsü Metehan A. (24) ile yolculardan Yasin F. (29), İbrahim A. (60), Yusuf K. (29), Burak B. (32), Hasan T. (42), Mehmet B. (32), Bağdur T. (29), Hüseyin İ. (37), Yiğit S. (23), Ali B. (25), Tülay Ö. (43), Yaşar K. (27), Yunus Emre B. (25) ve Malik Ö. (48) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Hasan T’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Midibüs, vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.



