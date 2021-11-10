İşçilerin alacaklarını vermeyen Tanzim Market konkordato ilan etti

10 Kasım 2021 Çarşamba, 16:01

İlk mağazalarını 2020 yılında açan Dost Mağazacılık A.Ş. bünyesindeki Tanzim Market zinciri işçileri, yayımladıkları basın bülteninde, en az 2 aylık maaşlarının yatmadığını dile getirerek fazla mesai, yol, yemek ücretlerinin de ödenmediğini belirtti. Zincir marketin üç ay boyunca işçileri “maaşlarınızı ödeyeceğim” diyerek oyaladığı iddia edildi.

Mağaza Market-Sen’in gerçekleştirdiği görüşmelerin ve eylemlerin ardından kamuoyu yaratıldığını belirten işçi koordinasyonu, "Tanzim Market patronları İstanbul’daki 37 şubesini hızla boşaltarak kapattı. İstanbul Kağıthane’de bulunan şirket merkezini Yalova’ya taşıdılar. Ellerindeki taşınmaz malları devrettiler. Hemen ardından ise konkordato ilan ettiler" diye ekledi.

'İŞÇİ ALACAKLARINI KORUMAK DEVLETİN BİRİNCİ GÖREVİDİR'

Sendika, sektör değişse de işçilerin karşılaştığı tehdidin aynı olduğunu vurgulayarak, “Dün Kayı İnşaat, bugün Tanzim Market. Sektörler değişse de ekonomik krizde işçilerin karşı karşıya kaldığı tehdit aynıdır. Batık şirketlerin ardından işçi alacaklarını korumak devletin ve ilgili bakanlıkların birinci görevidir” dedi.

Mağaza Market-Sen konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilerek, “1 Aralık’ta Yalova’da gerçekleşecek Tanzim Market’in konkordato davasını da takip edeceğiz. Konkordato ilan eden şirketlerin işçileri için İŞKUR’dan alınacak ödeneğin bir an önce işçilere ulaştırılması için gerekli adımları atacağız” denildi.

'PATRONLAR KAÇSA DA PEŞİNDEYİZ'

İşçilerin üç ay boyunca oyalandığını ve şirket patronlarının, sessiz sedasız kaçmaya hazırlandığını öne sürülen sendika, "İşçiler bir sabah mağazaları açmaya geldiklerinde, kapalı kepenkler ve boşaltılmış mağazalar ile karşılaşacaklardı. Ancak bu planı, işçilerin sendikal birliği ve mücadelesi bozdu. Sendikamızın gerçekleştirdiği görüşmelerin ve eylemlerimizin ardından “işçilerin haklarını gasp eden” Tanzim Market patronlarını tüm İstanbul ve toplum gördü. Sessiz sedasız yapacakları her şeyi büyük bir acele ile hayata geçirdiler. Patronlar İstanbul’daki 37 şubesini hızla boşaltarak kapattı. İstanbul Kağıthane’de bulunan şirket merkezini Yalova’ya taşıdılar. Ellerindeki taşınmaz malları devrettiler. Hemen ardından ise konkordato ilan ettiler. Mağazaları kapatarak, şirket merkezini taşıyarak kaçmaya çalışan Tanzim Market patronlarının peşindeyiz" şeklinde konuştu.

İşçilerin hakları için tüm hukuki işlemleri başlattıklarını söyleyen işçi koordinasyonu, 1 Aralık’ta Yalova’da gerçekleşecek Tanzim Market’in konkordato davasını da takip edeceğini belirtti.

'BATIK ŞİRKETLER MEZARLIĞI GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR'

Ekonomik kriz derinleşmesiyle ayakta kalamayan patronlar için bir final hazırlandığı vurgulanan açıklama, "Batık şirketler mezarlığı günden güne büyüyor. Batık şirketler demek; alın teri döken ama alacaklarını alamayan yüzbinlerce işçi demektir. Tanzim Market, o batık şirketlerden biri. Tıpkı Tanzim Market’te olduğu gibi patronlar için konkordato bir kurtuluş. İşçi alacaklarını ödememeyi bu yolla meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden mahkemeler, iflas masaları daima işçilerden yana işlemelidir. Bu süreçte Adalet Bakanlığı tarafından atanan konkordato komiserlerinin işçilerden yana olması gerekir. Tanzim Market patronu Ömer Baktimur ve ortakları gibi şehir değiştirerek dava kaçırmaya çalışan patronlara karşı Adalet Bakanlığı adaletin tesisini sağlamaktan sorumludur. Çünkü adalet; patronu, bankayı korumakla değil işçiyi korumakla sağlanabilir" şeklinde tamamlandı.