İşe gitmek için uyandı, annesi ve kardeşini ölü buldu!

Denizli’de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi. Annesi ve kardeşini ilk bulan şahıs ise cenazelerin çıkarılışını gözyaşları eşliğinde izledi.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:35
İşe gitmek için uyandı, annesi ve kardeşini ölü buldu!
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Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner’i (16) hareketsiz halde buldu.

Evdeki ağır kokuya da dayanamayan kişi, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağını belirtildi.

Öte yandan, durumu fark ederek ihbarda bulunan gencin ise annesinin ve kardeşinin cenazelerin evden çıkarıldığı esnada, "Götürmeyin gözünüzü seveyim, götürmeyin ağabey" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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