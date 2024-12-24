İsias Davası’nda bu gece karar açıklanabilir: 'Cesur olun, karar verirken iki kere düşünün'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:18

Güncelleme: 24.12.2024 - 18:18

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel’e ilişkin davanın altıncı duruşması, bugün 10.00’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 72 kişinin hayatını kaybettiği otele ilişkin hazırlanan iddianamede 3’ü tutuklu 11 sanık hakkında 3 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Beşinci duruşmada savcı tüm sanıkların “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını, vefat eden sayı göz önünde bulundurularak cezanın alt sınırdan uzaklaşılması yönünde mütalaa verirken karar duruşması olması beklenen duruşma öncesi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler için Adalet Platformu basın açıklaması yaparak tüm sorumluların olası kast suçundan yargılanması ve ceza alması çağrısını yineledi.

BAKAN ARIKLI’DAN TEPKİ

Davayı Adıyaman’dan takip eden KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan olarak halkının hak ve hukukunu aramak için burada olduğunu, baba olarak da ailesi olarak gördüğü insanların yanında olmak için burada olduğunu belirtti. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Adıyaman'da bugün görülen İsias Otel davasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

‘OTEL ADINDA TABUT’

Türkiye’de doğal afetlerin ve bu afetlerde yaşanan kayıpların genellikle kader anlayışıyla kabul edildiğini vurgulayan Arıklı, "Bugüne kadar inşaat malzemesinden çalındığı, zayıf zemine bina yapıldığı veya binaların kolonları kesildiği için yaşanan ölümlerde kimse hesap sormadı. Ölen öldüğüyle, çalan çaldığıyla kaldı. Bu ölümleri 'kader' diyerek içselleştiren bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız. Kıbrıs Türkleri, 'Bu kader değil. Çocuklarımıza otel adı altında tabut yapan paragözlerin işlediği bir cinayettir bu' diyerek seslerini yükseltiyor. Ve bu duruşlarıyla Türkiye'deki 83 milyon insana da örnek oluyorlar" ifadelerini kullandı.

‘BU NASIL VİCDAN?’

Duruşma yoklamayla başladı ve daha sonra avukatların talepleri dinlendi. Sanık A. B., uzman bir kişinin son gelen raporu değerlendirmesini ve görüşünü bildirmesini talep etti. Ancak Mahkeme bunun reddine karar verdi. Cumhuriyet Savcısı geçen davada açıkladığı mütalaasının devamını istedi. Savcıdan sonra kayıp yakını aileler söz aldı. Depremde iki çocuğunu kaybeden Ayşe Akın, “Çocuklarımızı ellerimizle enkazdan çıkardık, altı duruşmadır yalanlarını dinliyorum” diyerek tepki gösterdi. İsias Otel enkazından sağ kurtulan rehber Erhan Taşkın ise, "72 can, 72 anne baba için buradayız. Sayın hakim, bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Cesur olun. Çocukların soğuktan öldüğünü söylediler ama enkazın içi sıcaktı. Biz sadece ısınmak için bile girdik. Ben çocukları ararken, başkası para kasası arıyormuş. Bu nasıl bir vicdan?" dedi.

‘İKİ KERE DÜŞÜNSÜNLER’

Otelde kızını kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Selinim 14 yaşında, hayalleri olan muhteşem bir kız çocuğuydu. Çocuklarımızı nefes alamadan bu kum yığının altından aldık. Buna nasıl bilinçli taksir diyebilirsiniz? Size yalvarırım, gerçek cezayı verin. Çocukların canı bu kadar değersiz olmasın. Hiçbir çocuk ve aile bir daha bunu yaşamasın. Bir imzayı atarken iki kez düşünsünler” diye konuştu.

Kayıp yakınlarının savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti 22.30’a kadar sanık ve avukatlarını dinleyecek. 22.30 sonrası 02.00'e kadar müzakere arası verecek mahkeme heyetinin sonrasında karar açıklaması bekleniyor.