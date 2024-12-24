İsias davasında karar günü

6 Şubat depremlerinin ilkinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan Adıyaman İSİAS Otel’in davasında 6. duruşma bugün görülecek.

İsias davasında karar günü
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki gün olarak planlanan ve karar duruşması olması beklenen duruşma öncesi kayıp yakınları gazetemize konuştu. 

Otelde kızını kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “Her gün evladıma verdiğim adalet sözünü tutma umuduyla nefes alıyorum. Suçluların olası kastla yargılanmasını sağlamak ve hak ettikleri cezayı almaları için adalet çığlığımız yükselmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. 

İsias Otel’de eşini kaybeden Rehberler için Adalet Platformu üyesi Burcu Yılmaz ise şunları söyledi: 

“Her zamankinden daha kararlı ve güçlüyüz. Mahkeme heyetinden tek istediğimiz suçluları hak ettikleri cezalar ile cezalandırmaları.”


Etiketler: #İsias Oteli #deprem

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