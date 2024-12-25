İsias davasında karar açıklandı: Mahkeme 'olası kast yok' dedi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 03:08

Güncelleme: 25.12.2024 - 03:08

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel’e ilişkin davanın altıncı duruşması tamamlandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 16 saat süren duruşma sonrasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

3’ü tutuklu 11 sanık hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen davada mahkeme bilirkişi raporlarında değinilen bina yapımında kalitesiz beton kullanımı, statik hesaplamanın yapılmaması, binanın deprem yönetmeliğine göre yapılmamış olması, konut olarak yapılan binanın güçlendirme çalışmaları yapılmadan otele dönüştürülmesi, kaçak kat yapımı, perde beton kesilmesi gibi tespitlere karşın kayıp yakınlarının sorumluların olası kast suçundan yargılanması talebini reddetti.

BEŞ SANIĞA BERAAT

Bilinçli taksirle birden fazla işinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan işlem gören tutuklu sanıklardan otel sahipleri Mehmet Fatih Bozkurt 18 yıl 28 ay 28 gün, Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün ve Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan Arslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay ve Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başta otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt olmak üzere diğer beş sanık ise beraat etti.