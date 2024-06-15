IŞİD operasyonunda 4. kattan atlamaya çalışan kadın kurtarıldı

İstanbul Güngören'de IŞİD'e yönelik operasyonda bir kadın, 5 katlı bir apartmanın 4. katının balkonundan atlamaya çalıştı.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:31
IŞİD operasyonunda 4. kattan atlamaya çalışan kadın kurtarıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği IŞİD üyelerine yönelik 6 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon yapılan adreslerden biride Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katıydı. Polisin geldiğini gören evdeki bir kadın kendisini almaya geldiklerini düşünerek balkondan atmaya çalışırken, evdeki başka bir kadın son anda kollarından tuttu.

Bir süre balkondan sarkan kadın, özel harekat polisinin de yardımıyla kollarından tutularak yukarı çekildi. Suriyeli olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

'KADIN KENDİNİ ATMAYA ÇALIŞIYORDU'

Esnaf Feridun Fatih, "Gece saat 22.00 civarıydı. Önce polis özel harekat araçları geldi. Biz kavga çıktığını sandık. İçeri girdiğimde çığlık sesleri duydum. Sesler üzerine dışarı çıktım. Karşıdaki binadan bir kadın kendini atmaya çalışıyordu. Birisi de tutuyordu. Özel harekat ekipleri de çıkıp kurtardı kadını. Biz ne olduğunu anlayamadık" dedi.


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