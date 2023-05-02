IŞİD ve El Kaide bağlantılı 2 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:33

Güncelleme: 02.05.2023 - 17:35

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen IŞİD ve El Kaide bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "malvarlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren eylemleri belirlenen IŞİD ve El Kaide bağlantılı Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'de bulunan malvarlıkları donduruldu.