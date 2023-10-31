IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanmışlardı... 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:55

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:55

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Eşzamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı; bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, bir şüpheli serbest bırakıldı.