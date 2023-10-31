IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanmışlardı... 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!

Kocaeli'nde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, birinin ise serbest bırakıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:55
IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanmışlardı... 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!
Abone Ol google-news

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Eşzamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı; bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, bir şüpheli serbest bırakıldı.


açıklama Emniyet faaliyet gözaltı IŞİD kocaeli Operasyon Terör örgütü şüpheli

İlgili Haberler

Samsun'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Ülkeye yasadışı yollarla giren 12 kişi yakalandı!

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Ülkeye yasadışı yollarla giren 12 kişi yakalandı!
Kilis'te IŞİD operasyonu... 2 şüpheli gözaltına alındı!

Kilis'te IŞİD operasyonu... 2 şüpheli gözaltına alındı!

En Çok Okunan Haberler