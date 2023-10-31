IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanmışlardı... 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!
Kocaeli'nde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, birinin ise serbest bırakıldığı aktarıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!
Eşzamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı; bir tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, bir şüpheli serbest bırakıldı.
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